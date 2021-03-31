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Aselsan A.Ş. tarafından Polis Genel Müdürlüğü’ne araç teslim edildi

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Aselsan A.Ş. tarafından Polis Genel Müdürlüğü’ne araç teslim edildi
Aselsan A.Ş. tarafından Polis Genel Müdürlüğü’ne araç teslim edildi

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projeleri (MOBESE) kapsamında kullanılmak üzere  Aselsan A.Ş. tarafından Polis Genel Müdürlüğü’ne araç teslim edildi.

 

         Araç devir tesliminde konuşan Polis Genel Müdürü Ahmet SOYALAN, Aselsan A.Ş. tarafından Polis Genel Müdürlüğüne hibe edilen tamir ve bakım aracının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projeleri (MOBESE) kapsamında kurulan cihazların bakım ve onarımı için kullanılacağını belirtti ve aracı Polis Genel Müdürlüğü’ne  hibe eden Aselsan A.Ş. yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

 

         AselsanKent Güvenlik Sistemleri KKTC Genel Koordinatörü Mehmet Ali CEREN, hibe edilen aracın Polis Genel Müdürlüğü’ne hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak, araç kontak anahtarlarını Polis Genel Müdürü Ahmet SOYALAN’a teslim etti ve  aracın teknik özellikleri hakkında bilgi verdi.

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