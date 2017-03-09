ASELSAN'a 'FETÖ' operasyonu; 84 kişi hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında 4 ilde 86 farklı adreste eş zamanlı arama yapılıyor

ASELSAN'da görev yapan toplam 84 kişi hakkında 'FETÖ' yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Darbe girişimininin ardından yurt genelinde 'FETÖ' operasyonları devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ASELSAN'da görev yapan toplam 84 kişi hakkında 'FETÖ' yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiası ile 'silahlı terör örgütü yönetmek veya üyesi' olmak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde 86 farklı adreste eş zamanlı arama yapılıyor.

Soruşturma kapsamında 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.