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ASELSAN’da 100’e yakın yönetici işten çıkarıldı

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Türkiye’nin savunma sanayii şirketlerinden ASELSAN’da geçen hafta üst yönetimde değişiklik yapılmasının ardından 100 civarı yöneticinin görevine son verildiği öğrenildi.
ASELSAN’da 100’e yakın yönetici işten çıkarıldı

Türkiye’nin savunma sanayii şirketlerinden ASELSAN’da geçen hafta üst yönetimde değişiklik yapılmasının ardından 100 civarı yöneticinin görevine son verildiği öğrenildi. Görevden alınanlar arasında kara, hava ve deniz insansız araçlar grubu yöneticilerinin de olduğu belirtildi.

ASELSAN’da 100 civarı yöneticinin görevine son verildiği öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) Güçlendirme Vakfı’na bağlı olarak faaliyet gösteren ve savunma elektroniği şirketi olan ASELSAN’da geçen hafta üst yönetime yeni atama yapılmıştı. ASELSAN’dan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamaya göre emekli olan Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Okan Turan’ın yerine 2017’den bu yana ASELSAN’da Muhasebe ve Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Mehmet Fatih Güçlü atandı. Güçlü, görevine resmen bugün başlıyor.

Edinilen bilgiye göre üst yönetimde yapılan bu değişikliğin ardından ASELSAN’da 100 civarında yöneticinin de görevine son verildi. Görevine son verilenler arasında mali işler ile kara, hava ve deniz insansız araçlar grubu yöneticilerinin de yer aldığı belirtiliyor. Ayrıca ASELSAN bünyesindeki yönetici pozisyonlarında önemli ölçüde azaltmaya gidileceği de kaydediliyor. Yönetici kadrolarında yapılan bu operasyonun, son dönemde ASELSAN bünyesindeki en kapsamlı görevden alma olduğuna dikkat çekiliyor.

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