ASELSAN’dan yeni böcek İHA!

ABD, geçtiğimiz yıl böcek boyutunda ve yapısında bir İHA geliştirdiğini açıkladı. Şimdi ise Türkiye bu konuda çalışmaları başlattı.

Savunma sanayii ve havacılık sektörü 21. yüzyılda beklenmedik bir şekilde hızlı gelişti. Tabii bunun önünü açan şey de bilgisayar yazılımı ve donanımındaki hızlanma oldu. Fakat özellikle insansız hava araçları konusunda ciddi yatırımlar yapılıyor. Örneğin ABD, geçtiğimiz yıl böcek boyutunda mini İHA sistemleri üzerinde çalıştığını duyurdu. Şimdi de ASELSAN bu konuda bir adım attığını açıkladı.

ASELSAN, böcek İHA çalışmalarına başladı!

Teknoloji sektöründe yaşanan büyük ilerleme, insansız hava, kara, deniz ve uzay araçlarına da yansıdı. Fakat tüm dünyada son dönemin popüler ismi şüphesiz ki İHA, SİHA ve TİHA’lar oldu. Bunun en büyük nedeni ise operasyonlar ve savaşlarda gösterdiği büyük başarı.

İHA tarafına baktığımız zaman Türkiye’nin de ilk 3’e adını yazdırdığı sektörde büyük bir yatırım görüyoruz. Fakat bu bütçenin tamamı daha büyük ve daha hızlı hava araçlarına değil. Yukarıdaki görselde de yer alan mini İHA’lara olan ilgi oldukça fazla.

Hatta öyle ki zaten fark edilmesi oldukça güç olan bu hava araçlarını daha da küçülterek görülmez bir hale getirilmesi hedefleniyor. Buna da böcek İHA adı veriliyor. Birçok bilim kurgu ve de ajanların yer aldığı aksiyon filmlerinde bolca gördüğümüz bu araç artık gerçek oluyor.

Dışarıdan bakıldığında bir arı veya sinek gibi görüneceği ve pervane yerine kanat sesi olacağı için kimse birkaç santimetre yakınından bakmadığı sürece aslında bir robot İHA olduğunu anlamayacak. Bu sayede gözetleme ve tespit başta olmak üzere birçok askeri amaç için kullanılabilecek. Tabii filmlerde olduğu gibi suikast görevlerinde de karşımıza çıkabilir.

Şu an için Türkiye dışında ABD ve Çin’in bu tip sistemler konusunda kayda değer adımlar attığı biliniyor. Fakat henüz istenildiği gibi böcek boyutunda olup da yeterli süre görev yapabilecek ve de görüntü aktarabilecek bir cihaz yok. Zaten bunu başarmak da oldukça güç.

Fakat yukarıdaki görselde yer alan mini İHA’nın boyutunu küçülterek bu hedefe yaklaşmak mümkün. Hatta boyut olarak gerçekçi olmasa da tasarım ve benzerlik açısından haberimizdeki ilk görseldeki gibi bir böcek İHA üretilebilir. Zaten bu görsel de Avustralyalı bir şirketin başarısız bir denemesine ait.