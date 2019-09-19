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ASELSAN'ın güvenlik sistemleri KKTC'de: 436 kamera devreye girecek

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ASELSAN'ın güvenlik sistemleri KKTC'de
ASELSAN'ın güvenlik sistemleri KKTC'de: 436 kamera devreye girecek

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 26 Eylül 2017'de imzalanan protokol kapsamında, KKTC makamlarınca ihtiyaç bildirilen noktalar için güvenlik sistemleri ve plaka tanıma sistemleri tedarik edilmesi talebinde bulunuldu.

Bu doğrultuda ASELSAN ile ek sözleşme imzalandı. Yapılan ek sözleşme ile 2020 yılı içerisinde 342 adet sabit ve 94 adet hareketli kamera, 235 adet Plaka Tanıma Sistemi, 22 adet Lazer PTZ kamera tedarik edilerek Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğüne teslim edilecek.

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