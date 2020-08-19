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Asemptomatik kişilere test yapmak niye önemli?

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Asemptomatik kişilere test yapmak niye önemli?
Asemptomatik kişilere test yapmak niye önemli?

SARS CoV-2 yani Yeni Koronavirüsü ile enfekte olan, yani virüsü taşıyan kişilerin bir kısmının hastalığı asemptomatik yani hiçbir şikayeti olmadan atlatabildiği gösterilmiştir. Ancak gelin görün ki bu asemptomatik virüs taşıyıcıları da, hastalığı ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler göstererek daha ağır tabloda geçirenler kadar olmasa da, başkalarına yayabilirler.
COVID-19 hastalığı, virüsün, hasta olan bir kişiden sağlıklı bir başka kişinin solunum yollarına bulaşması ile onun da hastalanması şeklinde yayılmaktadır. Virüsü taşıyan kişilerle veya onların virüs bulaştırdığı yüzey ve ortamlarla temas etmedikçe bulaşma riski YOKTUR.
Yayılma, enfekte kişilerin solunum yollarından, konuşma, öksürme vb eylemlerle dışarıya çıkan virüse ait parçacıkları taşıyan damlacıkların ve daha da küçük virüs parçalarının aerosoller şeklinde havada asılı durmaktayken sağlıklı kişilerin solumasıyla bulaşması veya bu virüs parçaları ile kirlenmiş yüzeylere ellerle dokunulmasını takiben kirlenmiş ellerin ağız, burun ve gözlerle teması ile yine solunum yollarına bulaşması şeklinde oluşmaktadır.
Demek ki virüsü taşıyan bir kişi ile veya onun bulaştırdığı bir yüzey veya ortamla temas etmedikçe hasta olma riskimiz yoktur.
İşte tam da bu yüzden hiç belirti göstermese bile virüsü yayabilecek asemptomatik COVID-19 pozitif kişilerin test edilerek saptanması ve toplumdan izole edilmesi yani başkaları ile temasının sınırlandırılması, hastalığın toplum içinde yayılmasının engellenmesi için çok önemlidir. Çünkü hastalık belirtileri gösteren kişiler zaten hasta olduklarını bildikleri için hastaneye başvurdukları halde, asemptomatik kişiler test edilerek saptanmadıkça hiçbir şikayetleri olmadığı için hepimiz gibi normal yaşama devam edecek, eğlence mekanlarında, lokantalarda, marketlerde diğer kişilerle bir arada bulunmaya devam edeceklerdir.
Bu sebeple yerel vakaların görülmeye başlandığı bu günlerde kontrolü kaybetmemek için topluma RANDOM yani rastgele testler yapılması çok önemlidir. Sağlık Bakanlığı’nın, random test sayısını, riskin daha yüksek olduğu bölge ve kesimlerden başlayarak hızla artırması gerekmektedir.

Dr. Özlem Gürkut

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