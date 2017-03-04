Asena Atalay: Türkiye'de striptiz kulüp mü var?

Erkin'in "Asena oğluyla geçirmesi gereken vakitleri, gece kulüplerinde harcıyor" dediği iddia edilmişti

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in anlaşmalı boşandığı Asena Atalay, "striptiz kulüplerinde direk dansı yaptığı" yolundaki iddiayı yalanladı. Atalay, söz konusu iddiasıyla ilgili olarak "Türkiye'de striptiz kulüp mü var? Böyle iddia mı olur?" dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Erkin, Atalay'ın hamileyken zayıflama ilacı kullandığı, striptiz kulüplerinde direk dansı yaptığı ve sevgilisinin burnunu kırdığını söylediği iddia edilmişti.