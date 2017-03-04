 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKACumhuriyet binasının önünde silah sesleri!

Asena Atalay: Türkiye'de striptiz kulüp mü var?

»
Asena Atalay: Türkiye'de striptiz kulüp mü var?
Erkin'in "Asena oğluyla geçirmesi gereken vakitleri, gece kulüplerinde harcıyor" dediği iddia edilmişti

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in anlaşmalı boşandığı Asena Atalay, "striptiz kulüplerinde direk dansı yaptığı" yolundaki iddiayı yalanladı. Atalay, söz konusu iddiasıyla ilgili olarak "Türkiye'de striptiz kulüp mü var? Böyle iddia mı olur?" dedi. 

Beşiktaşlı futbolcu Erkin, Atalay'ın hamileyken zayıflama ilacı kullandığı, striptiz kulüplerinde direk dansı yaptığı ve sevgilisinin burnunu kırdığını söylediği iddia edilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Aylin Coşkun hakareti kabul etmedi03 Mart 2017 Cuma 16:30
  • Feminist ikonu Emma Watson, feministleri kızdırdı03 Mart 2017 Cuma 16:29
  • Orlando Bloom’dan ayrılan Katy Perry, saçlarını değiştirdi03 Mart 2017 Cuma 16:27
  • Brad Pitt ve Jennifer Aniston yeniden bir araya mı geliyor?03 Mart 2017 Cuma 16:24
  • Baharı Zinde Karşılamanızı Sağlayacak 6 Öneri03 Mart 2017 Cuma 15:52
  • Müslüm Gürses, ölümünün 4. yılında mezarı başında anıldı03 Mart 2017 Cuma 15:03
  • TÜK, küçükbaş hayvan besleyicilerine yemlik arpa hibesini geçici bir süre durdu03 Mart 2017 Cuma 14:38
  • AŞK ve İlişkilerde Dikkat!.. VENÜS Retrosu Başlıyor...03 Mart 2017 Cuma 14:28
  • 3 Mart Cuma Günlük Burç Yorumları03 Mart 2017 Cuma 12:43
  • Cem Adrian’dan anlamlı çağrı03 Mart 2017 Cuma 11:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti