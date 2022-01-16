Bağımsızlık Yolu Parti Meclsi üyesi, Lefkoşa milletvekili adayı Sunalp Asena polis emekçilerinin sıkıntılarına değinen bir açıklama yaptı.

Bağımsızlık Yolu Parti Meclsi üyesi, Lefkoşa milletvekili adayı Sunalp Asena polis emekçilerinin sıkıntılarına değinen bir açıklama yaptı.

Asena, polisler, Kıbrıs’ın kuzeyinde emekçi haklarına yönelik her türlü saldırıda diğer emekçilerle aynı mağduriyetleri yaşayan fakat, yasal durumdan ötürü sesini çıkaramayan bir emekçi grubudur. Ek mesaiye zorlanıp, ek mesailerini alamamakta, angarya çalıştırılmaktan ve iş yerinde uğradıkları çeşitli baskılar karşısında haklarını arayamamaktadırlar dedi.

Polis Emekçileri İçin de Sendika Hakkı Güvence Altına Alınmalıdır

Polisin sivil otoriteye bağlı olmamasından dolayı, polis emekçileri haklarını savunacak sendikalarını oluşturamıyorlar, siyasi baskılar karşısında seslerini çıkaramıyorlar diyen Asena, Polis sivile bağlanmalı ve polis emekçileri için de sendika hakkı güvence altına alınmalıdır açıklamasını yaptı.