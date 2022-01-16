  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Asena: Polis Sivile Bağlanmalı!

» »
Bağımsızlık Yolu Parti Meclsi üyesi, Lefkoşa milletvekili adayı Sunalp Asena polis emekçilerinin sıkıntılarına değinen bir açıklama yaptı.
Asena: Polis Sivile Bağlanmalı!

Bağımsızlık Yolu Parti Meclsi üyesi, Lefkoşa milletvekili adayı Sunalp Asena polis emekçilerinin sıkıntılarına değinen bir açıklama yaptı.

Asena, polisler, Kıbrıs’ın kuzeyinde emekçi haklarına yönelik her türlü saldırıda diğer emekçilerle aynı mağduriyetleri yaşayan fakat, yasal durumdan ötürü sesini çıkaramayan bir emekçi grubudur. Ek mesaiye zorlanıp, ek mesailerini alamamakta, angarya çalıştırılmaktan ve iş yerinde uğradıkları çeşitli baskılar karşısında haklarını arayamamaktadırlar dedi.

Polis Emekçileri İçin de Sendika Hakkı Güvence Altına Alınmalıdır

Polisin sivil otoriteye bağlı olmamasından dolayı, polis emekçileri haklarını savunacak sendikalarını oluşturamıyorlar, siyasi baskılar karşısında seslerini çıkaramıyorlar diyen Asena, Polis sivile bağlanmalı ve polis emekçileri için de sendika hakkı güvence altına alınmalıdır açıklamasını yaptı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Fazıl Küçük Büstü İle Dr. Fazıl Küçük Eğitim Evi Ve Kütüphanesi’nin Açılışını Yaptı16 Ocak 2022 Pazar 17:15
  • TDP Adayları, Mağusa Salamis Yolu’nda Esnaf Ve Vatandaşlarla Buluştu16 Ocak 2022 Pazar 17:00
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Mücadele Müzesi’nin Ve Güzelyurt Belediyesi Yeni Merkez Binasının İnşaatlarını Ziyaret Etti16 Ocak 2022 Pazar 16:30
  • 74 Yaşındaki Hasta Hayatını Kaybetti16 Ocak 2022 Pazar 13:33
  • Çağ-Sen Özel Bir Şirketle Toplu İş Sözleşmesi Yaptı16 Ocak 2022 Pazar 12:53
  • Mehmet Yiğit Bulundu16 Ocak 2022 Pazar 12:32
  • Deprem Anında Ve Sonrasında Neler Yapılmalı16 Ocak 2022 Pazar 11:46
  • 43 Yaşındaki Mehmet Yiğit Kayıp16 Ocak 2022 Pazar 10:45
  • Sucuoğlu: Anavatan Türkiye İle Ekonomik İş Birliği Yanında, Kıbrıs Sorununda Da Yıllar Sonra Tam Bir Uyum Sağladık16 Ocak 2022 Pazar 10:36
  • Talih kuşu Lefkoşa'ya kondu, Şanslı numara '24661'15 Ocak 2022 Cumartesi 22:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti