ASET 2019 Uluslararası Konferans'ında, YDÜ, sağlık alanında çok kriterli karar teori uygulanmasını önerdi

Yakın Doğu Üniversitesi, Dubai’de Yüksek Teknoloji Koleji (HTC) tarafından organize edilen Bilim ve Mühendislik Teknolojisindeki Gelişmeler Konferanslar (ASET 2019) serisinin bir parçası olan “Engineering Innovations in Healthcare International Conference” isimli konferansta temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, konferansta, Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği öğretim üyelerinden Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin tarafından ‘Karaciğer Kanser Terapi Teknikleri Değerlendirmesi’ ve ‘Kolon Kanser Terapi Tekniklerinin Analizi’, Yard. Doç. Dr. İlker Özşahin tarafından ‘Pankreas Kanser Terapi Teknikleri Karşılaştırması’, Araştırma görevlisi Mustapha Taiwo tarafından da ‘Tıpta Kullanılan Sterilizasyon Cihazlarının Değerlendirilmesi’ isimli çalışmalar sunuldu.

Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin ve Yard. Doç. Dr. İlker Özşahin tarafından yapılan çalışmalarda, çok kriterli matematiksel karar teknikleri ile belirtilen kanser tiplerine ilişkin yapılan analizlerin sonuçlarında en iyi alternatif tedavi tekniği olduğu belirlendi.

Pediatrik HIV Tedavisi İle İlgili Çalışma Sunuldu…

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim görevlisi Berna Uzun tarafından sunulan ve öğretim görevlisi Nazife Sultanoglu, Dr. Figen Sarıgül Yıldırım, Prof. Dr. Murat Sayan, Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Doç. Dr. Dilber Uzun Ozşahin ile ortak olarak yapılan Pediatrik HIV tedavisi üzerine yapılan 3 farklı çalışma ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Yapılan çalışmalarda, Pediatrik HIV Tedavisi’nde Antiretroviral Kombinasyonları seçiminde Bulanık PROMETHEE tekniği önerildi.

Çalışmalarda belirlenen yaş grupları için özel olarak kullanılabilecek Antiretroviral Kombinasyonları en önemli kriterleri ile birlikte matematiksel olarak değerlendirilerek en etkili ilaç kombinasyonları seçimi problemine en uygun çözüm sunuldu. Ayrıca, olası HIV enfeksiyonu bulaşması durumunda da zaman kaybetmeden kullanılması gereken Post-Exposure Prophylaxis (Temas Sonrası Korunma) Rejimleri de bu yöntemle değerlendirilerek ve en iyi tedavi rejimi sıralaması belirlendi.

Çok Kriterli Karar Teorisinin Sağlık Alanına Uygulaması İlk Kez Yakın Doğu Üniversitesi Araştırmacıları Tarafından Önerildi…

Konferansta sunulan çalışmalar sonucunda, Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları tarafından çok kriterli karar teorisinin sağlık alanına uygulaması önerildi. Yapılan öneriye ilişkin şunlar kaydedildi: "Bilindiği gibi birçok hastalık için bir çok tedavi yöntemi vardır ve her yöntemin kendi içinde pozitif ve negatif özellikleri vardır. Bu tekniklerin değerlendirilmesi ve hastaya uygun tedavi planlanması hastanın durumuna ve ilgili yöntemin özelliklerine göre değişecektir. Ayrıca bu teknikler hastalığın hangi aşamada olduğu, hastanın fiziksel durumu, genetik yapısı gibi faktörlerle birlikte de değişiklik gösterecektir. Konferans esnasında verilen sunumlarda belirtilen hastalık durumlarına özel tedavi teknikleri detaylı bir şekilde araştırılmış olup, her bir kriter özel olarak analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar paylaşılmıştır."