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Asetonsuz oje çıkarma yöntemleri diş macunu sürün!

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Asetonsuz oje çıkarma yöntemleri neler? Asetonsuz oje nasıl çıkarılır? Evinizde aseton yoksa panik yapmayın! İşte 3 doğal oje çıkarma yöntemi!
Asetonsuz oje çıkarma yöntemleri diş macunu sürün!

Zaman zaman oje sürerken unutup aklımızdan çıkardığımız bir şey olabiliyor. Evde aseton olup olmadığı. Eğer evde aseton yoksa ve ojeyi bulaştırdıysanız yandınız! O zaman kara kara düşünmeye başlıyoruz nasıl yapsam da çıkartsam diye. İşte tamda bu noktada birkaç doğal yöntem imdadımıza koşuyor. Peki asetonsuz oje çıkarma yöntemleri neler? Asetonsuz oje nasıl çıkarılır? Elmaelma.com olarak sizlere oje çıkarmanın doğal yöntemlerini araştırdık. İşte 3 doğal oje çıkarma yöntemi! 

DİŞ MACUNU SÜREBİLİRSİNİZ 

Evinizde aseton kalmadığında ilk başvuracağınız yöntem diş macunu olabilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir husus var ki o da her diş macununun oje temizleme konusunda başarılı olmadığı konusudur. Yapmanız gereken tek şey diş macununu tırnağınıza ya da pamuğa dökerek tınaklarınızı ovmak. 

SİRKE VE LİMON KULLANIN 

Bir parça pamuğu sirkeye batırarak üzerine birkaç damla limon sıkın. Tırnaklarınızın üzerinde sirkeyi bir miktar bekletirseniz yumuşamasını sağlayacaktır. Sonra yavaşca pamukla ojenizi tırnaklarınızdan çıkarabilirsiniz. 

KASTOR YAĞI 

Asetonsuz kalındığında yararlanılabilecek doğal yöntemlerden biri de kastor yağıdır. Kastor yağını bilen kişi sayısı çok yoktur. Aslında diğer yöntemler arasında kıyaslama yapıldığı zamanda tırnak için en yararlı oje silme yöntemi kastor yağıdır.  Kastor yağını aynı aseton gibi pamuğa dökerek ojelerinizi temizleyebilirsiniz. 

 

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