Asfalt çalışması nedeniyle trafik kontrollü verilecek

Karakum’da Uğur Mumcu Bulvarı’nda asfalt çalışması nedeniyle bu gece 21.00’den itibaren trafik kontrollü verilecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Çağra Ltd önüne yapılan çember ve etrafında asfalt çalışması nedeniyle 21.00-05.00 saatleri trafik kontrollü verilecek.

Çalışmalar süresince bölgenin denetimli bir şekilde trafiğe kapalı olacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istenen açıklamada, sürücülerin alternatif yol olarak Ali Çoban diye bilinen kasap dükkanı ile Hasan Cafer İlkokulu ve Altınkaya Otel arasındaki yolu kullanabileceği kaydedildi.