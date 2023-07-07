Asgari Ücret 16 Bin gibi... “HP’yi bir üst rakama yuvarlayıp, asgari ücrete uygulayalım”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandı.

Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, mümkün mertebe çalışanı ve işvereni belli bir kritere bağlayıp, asgari ücrette ‘standart’ ortaya koymayı hedeflediğini söyledi, bu standardın sonraki süreçte de uygulanması talebinde bulunacağını söyledi.

Taçoy, sözünü ettiği standardın, “hayat pahalılığı rakamının bir üst rakama yuvarlanarak asgari ücrete uygulanması” olduğunu söyledi.

Taçoy, piyasayı rahatlatmayı hedeflediklerini, bunu başarmaları halinde, konsantrelerini çalışma yaşamındaki diğer unsurlara çevireceklerini söyledi.