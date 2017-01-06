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“Asgari ücret 2 bin 937 TL olmalı”

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“Asgari ücret 2 bin 937 TL olmalı”
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, dövizdeki değişim göz önünde bulundurularak asgari ücretin 2 bin 937 TL’ye yükseltilmesi gerektiğini kaydetti.

Bıçaklı konuyla ilgili yazılı açıklamasında “2009 yılında 816 Dolar olan asgari ücret bugün 510 Dolar’dır. 2009 yılındaki Asgari Ücrete ulaşmak için Asgari Ücret 2 bin 937 TL olmalıdır” dedi.

Yeni asgari ücretin hala belirlenmediğini dile getiren Bıçaklı, Ticaret Odası yöneticilerinin asgari ücretle ilgili ifadelerini de eleştirdi.

Bıçaklı, “Bir eli yağda diğer eli balda olan bu yöneticiler unutmasınlar ki ithal ettikleri ürünleri tüketen bu ücretlerinin artırılmasına itiraz ettikleri kişilerdir. Tavsiyem bindikleri dalı kesmesinler” dedi.

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