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Asgari Ücret: 25 Bin TL olacak mı?

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek üzere bugün saat 09.00'da toplanacak.
Asgari Ücret: 25 Bin TL olacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek üzere bugün toplanacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplantının bugün saat 09.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yapılacağını bildirildi.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), 9 Kasım 2023 tarihinde Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun resmi olarak masaya çağırılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazılı talepte bulunmuştu.

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