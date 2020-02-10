Asgari Ücret belirlendi!

Asgari ücret tespit komisyonu bugün saat 10.30'da 4'üncü toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı saat 12.00'ye doğru sonuçlanırken asgarî ücrete Brüt 200 Türk Lirası zam geldi.

Brüt 3 bin 400 olan asgarî ücret 3 bin 600'e yükseldi.

Buna göre net asgarî ücret 3 bin 135 Türk Lirası oldu

İsçi temsilcileri toplantıyı terk etti.

NE OLMUŞTU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alacak toplantı saat 10:30’da başladı.

Toplantıda Çalışma Bakanlığı'nı Müsteşar Erçin Tekakpınar temsil ediyor.

Komisyon daha önce gerçekleştirdiği üç toplantıda bir sonuca varamamış, önerileri yeniden değerlendirmek üzere tekrardan toplanma kararı almıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, herkesin kabul edebileceği bir noktaya gelmeyi istediklerini belirtmiş, her iki tarafından onayını alma arzusunda olduklarını kaydetmişti…

Asgari ücret şu an brüt 3 bin 400 TL; net 2 bin 958 TL olarak uygulanıyor.