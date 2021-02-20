Asgari Ücret belirlendi!

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun 18 Şubat 2021 tarihli Kararının, 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren uygulanacak Asgari ücret olarak, Resmi Gazete'de ilan edilmesine karar verdi
Asgari ücret böylelikle brüt 4400 TL olarak belirlendi
Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun 18 Şubat 2021 tarihli Kararının, 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren uygulanacak Asgari ücret olarak, Resmi Gazete'de ilan edilmesine karar verdi
Asgari ücret böylelikle brüt 4400 TL olarak belirlendi
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