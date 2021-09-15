Asgari Ücret Belirlendi!

Asgari Ücret Komisyon toplantısından uzlaşı çıktı. Buna göre Yüzde 12.95'lik artışta mutabakat sağlandı.
1 Eylül 2021 itibariyle geçerli olacak asgari ücret brüt 4 bin 970 TL olarak belirlendi. Asgari Ücret net 4324 TL oldu. Ayrıntılar geliyor...
Asgari Ücret Komisyon toplantısından uzlaşı çıktı. Buna göre Yüzde 12.95'lik artışta mutabakat sağlandı.
1 Eylül 2021 itibariyle geçerli olacak asgari ücret brüt 4 bin 970 TL olarak belirlendi. Asgari Ücret net 4324 TL oldu. Ayrıntılar geliyor...
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