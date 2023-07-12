Asgari Ücret belirlendi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci yarısında uygulanacak asgari ücreti aylık brüt 18 bin 103, net 15 bin 750 TL olarak belirledi.
Oylamada ret oyu veren işçi tarafı, yeni asgari ücrete itiraz edeceğini açıkladı.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci yarısında uygulanacak asgari ücreti aylık brüt 18 bin 103, net 15 bin 750 TL olarak belirledi.
Oylamada ret oyu veren işçi tarafı, yeni asgari ücrete itiraz edeceğini açıkladı.
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