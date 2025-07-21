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Asgari Ücret belirlendi

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Asgari Ücret belirlendi
Asgari Ücret belirlendi

2025 yılının ikinci asgari ücreti belirlendi: NET 44 BİN 546 TL

Hayat pahalılığı oranı olan %17,79 asgari ücrete yansıtıldı.

Net: 44 bin 546 TL

Brüt: 51 Bin 202 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini yüzde hayat pahalılığı oranında yüzde 17.79  artışla; aylık brüt 51 bin 202  TL 44 bin 546 TL olarak belirledi.

Rakam, işçi ve devlet kanadının oylarıyla; oy çokluğuyla geçti. 

İstatistik Kurumu,6 aylık hayat pahalılığı oranını yüzde 17.79 olarak açıklamıştı.

Yeni asgari ücret 1 Temmuz 2025’ten itibaren geçerli olacak.

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