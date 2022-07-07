Asgari ücret belirlendi Bakan açıkladı... Asgari ücrete %41 civarında artış yapıldı. KKTC'de 6 aylık enflasyon %56 civarında açıklanmıştı.
Bakan Hasan Taçoy asgari ücretin net olarak 8600 TL belirlendi. Asgari ücret Brüt 9985 TL olarak da belirlendi.
İşveren ve Devlet tarafı 8600 TL üzerinde uzlaştı. İşçi tarafı ise toplantıyı terk etti.
Bakan Taçoy Asgari Ücret komisyonunu Eylül ayında yeniden toplayacağını açıkladı.
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