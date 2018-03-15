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“Asgari ücret belirlenirken en büyük ve en temel sorun özel sektörün sendikasızlığı”

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“Asgari ücret belirlenirken en büyük ve en temel sorun özel sektörün sendikasızlığı”
“Asgari ücret belirlenirken en büyük ve en temel sorun özel sektörün sendikasızlığı”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu belirlenen yeni asgari ücrete ilişkin bir açıklama yaptı:

"Bugün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aylık brüt asgari ücreti 2365 TL olarak belirledi. Bu durumda net asgari ücrete sadece 165 TL’lik bir artış yapılmış oldu. 165 TL’nin bir artış olmadığı, son belirlenen asgari ücretten bu yana oluşan hayat pahalılığı ve döviz çılgınlığı karşısında sadece gerilemeyi temsil ettiği ise açık.
Bu işte bir sorun mu var? Aslında birden fazla sorun var:
– Tespit Komisyonu’nda özel sektör emekçilerini temsil eden bir sendikanın bulunmayışı, özel sektörün sendikasızlığı en büyük ve en temel sorun…
– Tespit kriterlerinin ülkemiz gerçeklerine ve yaşam tarzımıza uygun bir bilimsellikten tamamen uzak oluşu bir sorun…
– Trafik cezasından tutun da her türlü idari cezanın asgari ücrete endeksli olması bir sorun…
– 165 TL’lik artışın yetersizliğinden şikayet eden sendikanın, geçmişteki benzer orandaki artışa evet demiş olması bir sorun…
– Bakanın sendikaya atarlanacağım diye “ben sizin gibi geçmişte başka şimdi başka davranmadım” derken, “sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması” konusundaki kendi geçmişini “unutması” bir sorun…
Kısacası sorunlar dizi dizi, boy boy, renk renk…
Ama günün sonunda elindeki 165 TL’lik artışla kala kalan asgari ücretlinin sorunundan daha ciddi bir sorun yok… Ve mesele şu ki; emekçilerden yine bazı “yüce” “ulvi” “acil” “önemli” amaçlar için kendi ekmeklerinden feragat etmesi bekleniyor. Bir kez daha görülüyor ki “emekçilerin kurtuluşu ancak kendi eserleri olabilir.”
Özel sektör emekçileri sendikalı olmadıkça, güler yüzlü veya asık suratlı olması dışında içerikte birbirinden farksız yöneticilerimiz gelip geçecek. O koltuklarda ego büyütecekler. Ama ekmek küçülecek, daha da küçülecek, sadece küçülecek…


#SendikasızÇalıştırılmakYasaklansın

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri

Münür Rahvancıoğlu"

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