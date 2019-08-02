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Asgari ücret belirleniyor… Yeltekin: Asgari ücretliye 100 TL daha fazla vermenin kimseye zararı olmaz

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere yeniden toplandı.
Asgari ücret belirleniyor… Yeltekin: Asgari ücretliye 100 TL daha fazla vermenin kimseye zararı olmaz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan komisyon, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün üçüncü toplantısını gerçekleştiriyor. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer alan toplantıya, İşçi tarafı adına Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, İşveren tarafı adına Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Aroğlu ve diğer komisyon üyeleri katıldı. 

SUCUOĞLU: “SOSYAL ADALET VE ÇALIŞMA BARIŞINI OLUMLU YÖNDE ETKİLEYECEK BİR SONUÇ ÇIKMASINI UMUYORUM”

Toplantının açılışını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 17 Temmuz’da ilki gerçekleştirilen toplantının ardından bugün üçüncü toplantının gerçekleştirildiğini kaydederek, bugünkü toplantıda ortak paydada buluşulması temennisini dile getirdi. 

Sucuoğlu toplantıdan sosyal adalet ve çalışma barışını olumlu yönde etkileyecek bir sonuç çıkmasını umduğunu kaydetti.

Asgari ücretin sektörel bazda belirlenmesi çalışmalarına devam edildiğini söyleyen Bakan Sucuoğlu, zaman içinde bazı sektörler sıkıntı yaşarken bazı sektörlerin kar eden noktaya gelebildiğine işaret etti. 

Öte yandan kayıt dışına düşmüş çalışanların sıkıntılarını çözmek adına önümüzdeki hafta Bakanlar Kuruluna bir çalışma sunacaklarını ifade eden Sucuoğlu, bu uygulamanın Ağustos sonu hayata geçmesini umduğunu dile getirdi.

Bunun hemen ardından işverenlerle ilgili bir çalışmayı hayata geçirmeyi planladıklarını ifade eden Sucuoğlu, amaçlarının işverenlerin çalışmalarını kolaylaştırmak olduğunu anlattı.

Sucuoğlu konuşmasına bugün ortak bir paydada buluşulması temennisini ifade etti. 

AROĞLU: “BELİRLENECEK RAKAM SÜRDÜRÜLEBİLİR VE EKONOMİK ŞARTLARA UYGUN OLMALI”

İşveren tarafı adına konuşan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Aroğlu da, asgari ücretin bir süredir ülkenin gündeminde olduğuna işaret ederek, bu durumun çok uzamaması gerektiğini anlattı. 

“Çalışanların yüksek ücret almasından yanayız” diyen Aroğlu, öte yandan belirlenecek rakamın sürdürülebilir ve ekonomik şartlara uygun olmasının önemli olduğuna da işaret etti.

“Ekonominin önünde bir takım tıkaçlar var. Bunların bir an önce kaldırılması gerekir” diyen Aroğlu, iyiye doğru atılacak adımlara destek vermeye her zaman hazır olduklarını ifade etti. 
Masaya bugüne kadar gerçekçi veriler gelmediğini söyleyen Aroğlu, asgari ücret belirlenirken sadece enflasyona bakmanın doğru olmadığını kaydetti.

YELTEKİN: “ASGARİ ÜCRETLİYE 100 TL DAHA FAZLA VERMENİN KİMSEYE ZARARI OLMAZ”

İşçi tarafı adına konuşan Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin ise, ekonomik krizin en çok vurduğu kesimin asgari ücretle çalışanlar olduğunu ifade etti. 

Çalışma hayatında afların bazı kesimler için, örneğin yatırılmayan primleri yüzünden emekli olamayan çalışanlar için, uygun olabileceğini ancak bunun dışındaki alanlarda af yapılmaması gerektiğini dile getiren Yeltekin, zaten uzun yıllardır aflar çıkarıldığını, taksite bağlanan işverenlerin ödemelerini yapmadığını kaydetti. 

Maliye Bakanı’nın “sendikalar bu ülkenin sonunu getirecek” dediğini anımsatan Yeltekin, sendikanın işçinin, emekçinin, herkesin geleceğini güvene almak için çalıştığını anlattı. 

Maliye Bakanı’nın bu sözlerini yoğun çalışma temposu nedeniyle dilinin sürçmesine bağladığını söyleyerek “Yargıya saygılı olmalıyız” dedi. 

İşçi temsilcisi olarak asgari ücret için taleplerinin 3,500 TL olduğunu anlatan Yeltekin, ülkede pek çok anomali bulunduğunu ancak asgari ücretlinin sesine kulak verilmesi gerektiğini anlattı. 

Asgari ücretin bu yıl bir kez daha belirlenmeyeceğinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini anlatan Yeltekin, asgari ücretliye 100 TL daha fazla vermenin kimseye zararı olmayacağını anlattı. 

Yeltekin çalışma yaşamında, KKTC vatandaşlarının, kadınların, engellilerin ve gençlerin önünün açılması için adımlar atılması gerektiğini söyledi.
Konuşmaların ardından toplantıya geçildi. Toplantının tamamlanmasıyla asgari ücretle ilgili kararın açıklanması bekleniyor.

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