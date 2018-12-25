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Asgari ücret bugün belli oluyor

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TC Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün saat 10.00'da yapacak.
Asgari ücret bugün belli oluyor

İşçi, patron ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere dördüncü kez toplanacak.

 

Belirlenecek yeni ücret 10 milyon çalışanı doğrudan ilgilendirirken, 2019'da yapılacak toplu sözleşmeler için de belirleyici olacak.

Asgari ücret halen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile birlikte 1603 lira olarak uygulanıyor.

Komisyon toplantılarına bu yıl ilk kez asgari ücretli bir işçi de katılıyor.

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