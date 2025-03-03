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Asgari ücret davası bugün görülecek

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Hür-İş'in yasalara aykırı şekilde hayat pahalılığının altında belirlendiği gerekçesiyle asgari ücret artışına karşı açtığı dava bugün görülecek.
Asgari ücret davası bugün görülecek

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (Hür-İş), yasalara aykırı şekilde hayat pahalılığının altında belirlendiği gerekçesiyle asgari ücret artışına karşı açtığı dava, bugün görüşülmeye devam edecek.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu konuyla ilgili, “Hükümet edenler, asgari ücretle geçinenlerin yasal hakkını kısıtlamıştır. Hayat pahalılığı ödeneği açıkça yasada belirtiliyor ve bunun ödenmemesi hukuksuzluktur. Yasa dışı bu karara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.” demişti.

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