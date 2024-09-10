Asgari ücret için Çalışma Bakanlığı’na tanınan süre doldu, Hür-İş yarın bakanlık önünde!

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücret masasını toplaması için bakanlığa verdikleri 24 saatlik sürenin dolmasının ardından aldıkları kararı açıkladı.

Serdaroğlu, “Hür-İş Federasyonu icra kurulunda yaptığımız toplantıda oy birliği ile aldığımız karar sonrasında Hür-İş ve ona bağlı sendikaların yönetim kurulu seviyesinde temsilcileriyle çarşamba günü yani yarın saat 11.00'de Çalışma Bakanlığı önünde olacağız. Sayın Bakana Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu neden toplamadığını soracağız” dedi.

Daha önce yaptığı açıklamada, masanın toplanması için dört aylık hayat pahalılığı verilerinin açıklanmasını beklediğini söyleyen Çalışma Bakanı’na seslenen Hür-İş Başkanı Serdaroğlu, “Hayat pahalılığı verileri de açıklandığına göre daha neyi bekliyorsunuz. Bu sessizliğin sebebi nedir?” diye sordu.

Hür-İş Federasyonu olarak masanın toplanması için yaptıkları çağrının üzerinden 15 günden fazla zaman geçtiğini ve bakanlığa tanınan yasal sürenin dolduğunu hatırlatan Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Çalışma Bakanlığı hala daha masayı toplama yönünde bir adım atmadı. Bununla ilgili hiçbir açıklama da yapmadı. Sessiz bir tutum içerisinde tavrını devam ettiriyor. Önce yaptığı açıklamada ‘hayat pahalılığının açıklanmasını bekliyoruz Ondan sonra toplantıyı yapacağız’ dedi.



Şu anda hayat pahalığı rakamları açıklanmışken Çalışma Bakanlığı neden hala daha sessiz. Bu da kafalarda soru işareti oluşturuyor.

15 günden fazla yasal sürenin dolmasına rağmen çağrımıza yanıt verilmemesini doğru bulmuyoruz.

Kendilerine 24 saat süre de vermemize rağmen bu süre içerisinde hiçbir dönüş olmadı. Hür-İş Federasyonu icra kurulunda yaptığımız toplantıda oy birliği ile aldığımız karar sonrasında çarşamba günü yani yarın saat 11.00'de bu tutumu protesto etmek için Çalışma Bakanlığı önünde olacağız. Bakanlık sessizliğini korurken zamlar aldı başını gidiyor. Oysa hükümetin en büyük vaadi alım gücünü korumak adına hayat pahalılığının dört ayda bir maaşlara yansıtılması değil miydi? Bundan vazgeçtiyseler açıklasınlar. Asgari ücretin sefalet ücreti haline getirilmesine asla izin vermeyiz. Buna karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.”