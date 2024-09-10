  • BIST 9709.39
  • Altın 2743.838
  • Dolar 34.0659
  • Euro 37.6347
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAApple, iPhone 16 modellerini tanıttı

Asgari ücret için Çalışma Bakanlığı’na tanınan süre doldu, Hür-İş yarın bakanlık önünde!

» »
Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu 11 Eylül Çarşamba günü, saat 11.00'de Çalışma Bakanlığı önünde olacaklarını ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu neden toplamadığını Bakan Sadık Gardiynaoğlu’na soracaklarını açıkladı.
Asgari ücret için Çalışma Bakanlığı’na tanınan süre doldu, Hür-İş yarın bakanlık önünde!

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücret masasını toplaması için bakanlığa verdikleri 24 saatlik sürenin dolmasının ardından aldıkları kararı açıkladı.

Serdaroğlu, “Hür-İş  Federasyonu icra kurulunda  yaptığımız toplantıda oy birliği ile aldığımız karar sonrasında Hür-İş ve ona bağlı sendikaların yönetim kurulu seviyesinde temsilcileriyle çarşamba günü yani yarın saat 11.00'de Çalışma Bakanlığı önünde olacağız. Sayın Bakana Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu neden toplamadığını soracağız” dedi.

Daha önce yaptığı açıklamada, masanın toplanması için dört aylık hayat pahalılığı verilerinin açıklanmasını beklediğini söyleyen Çalışma Bakanı’na seslenen Hür-İş Başkanı Serdaroğlu,  “Hayat pahalılığı verileri de açıklandığına göre daha neyi bekliyorsunuz. Bu sessizliğin sebebi nedir?” diye sordu.

Hür-İş Federasyonu olarak masanın toplanması için yaptıkları çağrının üzerinden 15 günden fazla zaman geçtiğini ve bakanlığa tanınan yasal sürenin dolduğunu hatırlatan Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Çalışma Bakanlığı hala daha masayı toplama yönünde bir adım atmadı. Bununla ilgili hiçbir açıklama da yapmadı. Sessiz bir tutum içerisinde tavrını devam ettiriyor. Önce yaptığı açıklamada ‘hayat pahalılığının açıklanmasını bekliyoruz Ondan sonra toplantıyı yapacağız’ dedi.


Şu anda hayat pahalığı rakamları açıklanmışken Çalışma Bakanlığı neden hala daha sessiz. Bu da kafalarda soru işareti oluşturuyor.

15 günden fazla yasal sürenin dolmasına rağmen çağrımıza yanıt verilmemesini doğru bulmuyoruz.

Kendilerine 24 saat süre de vermemize rağmen bu süre içerisinde hiçbir dönüş olmadı. Hür-İş Federasyonu icra kurulunda yaptığımız toplantıda oy birliği ile aldığımız karar sonrasında çarşamba günü yani yarın saat 11.00'de bu tutumu protesto etmek için Çalışma Bakanlığı önünde olacağız. Bakanlık sessizliğini korurken zamlar aldı başını gidiyor. Oysa hükümetin en büyük vaadi alım gücünü korumak adına hayat pahalılığının dört ayda bir maaşlara yansıtılması değil miydi? Bundan vazgeçtiyseler açıklasınlar. Asgari ücretin sefalet ücreti haline getirilmesine asla izin vermeyiz. Buna karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hasan Taçoy'dan İcraat Vizyonu: "Söz Vermeyeceğiz, Sözümüzü Tutacağız"09 Eylül 2024 Pazartesi 17:01
  • KTOEÖS, İskele'de basın açıklaması yaptı!09 Eylül 2024 Pazartesi 16:58
  • Çağmel’in ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği”09 Eylül 2024 Pazartesi 15:49
  • İsmet Kotak anılacak09 Eylül 2024 Pazartesi 15:45
  • 351 Sürücü Rapor Edildi, 33 Araç Trafikten Men Edildi09 Eylül 2024 Pazartesi 14:06
  • Lefkoşa-Girne Yolunda Alkollü Sürücü Kaza Yaptı09 Eylül 2024 Pazartesi 13:59
  • Aniden Rahatsızlanan Sürücü Hayatını Kaybetti09 Eylül 2024 Pazartesi 13:54
  • KEMA: Drone ile çam kese böceği ilaçlaması bilimsel değildir09 Eylül 2024 Pazartesi 11:32
  • Hasan Taçoy: Halkın güvenini yükseltmek için çalışacağız09 Eylül 2024 Pazartesi 10:09
  • Sonbahar Kupası 2024 de Çekişmeli Karşılaşmalar09 Eylül 2024 Pazartesi 08:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti