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Asgari Ücret için kritik toplantı!

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Asgari Ücreti Saptamam Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücreti olarak belirlenen brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL rakamlarına yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı.Kaynak: İtirazlar değerlendiriliyor
Asgari Ücret için kritik toplantı!

Asgari Ücreti Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücreti olarak belirlenen brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL rakamlarına yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı.

Asgari Ücreti Saptamam Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücreti olarak belirlenen brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL rakamlarına yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı.

Komisyon toplantının sonunda nihai kararını açıklayacak.

TEKAKPINAR: NİHAİ KARAR İLAN EDİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantının başında konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve Komisyon Başkanı Erçin Tekakpınar, itirazları yeniden değerlendirerek nihai kararın ilan edileceğini söyledi.

Serdaroğlu: BEKLENTİMİZ UZLAŞI

Hür-İş Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu ise, belirlenen asgari ücrete itirazları olduğunu ve tekrardan işçi tarafı beklentilerinin uzlaşı olduğunu söyledi.

Temennileri doğrultusunda karar üretilmesini dileyen Serdaroğlu, toplantını hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. 

ARHUN: YENİ ÖNERİ İLE MASAYA GELMEK DOĞRU DEĞİL

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun da konuşmasında, tartışmaların siyasallaşmaması için daha önce konuştukları gibi devletin masaya getirdiği öneriye onay verdiklerini anımsatarak, asgari ücretin yeniden tartışılıp yeni önerilerle masaya gelmesini doğru bulmadıklarını kaydetti.

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