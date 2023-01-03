Asgari Ücret: İşçi 12 Bin, İşveren 11 Bin 750, Devlet 11 Bin Beş Yüz TL önerdi

Asgari Ücret: İşçi 12 Bin, İşveren 11 Bin 750, Devlet 11 Bin Beş Yüz TL önerdi

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İşveren prim desteği şartı ile 11 Bin 750 rakamını önerdi, Çalışma Bakanı hükümet ile görüşecek.