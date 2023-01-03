  • BIST 5.672,52
  • Altın 1107.322
  • Dolar 18.7333
  • Euro 19.7964
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Asgari Ücret: İşçi 12 Bin, İşveren 11 Bin 750, Devlet 11 Bin Beş Yüz TL önerdi

» »
Asgari Ücret: İşçi 12 Bin, İşveren 11 Bin 750, Devlet 11 Bin Beş Yüz TL önerdi
Asgari Ücret: İşçi 12 Bin, İşveren 11 Bin 750, Devlet 11 Bin Beş Yüz TL önerdi

Asgari Ücret: İşçi 12 Bin, İşveren 11 Bin 750, Devlet 11 Bin Beş Yüz TL önerdi

Toplantıdan herhangi bir sonuç çıkmadı.

İşveren prim desteği şartı ile 11 Bin 750 rakamını önerdi, Çalışma Bakanı hükümet ile görüşecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat! Atış Yapılacak03 Ocak 2023 Salı 11:53
  • 65 özel danışmana 2 milyon 205 bin TL maaş03 Ocak 2023 Salı 10:10
  • İşçi tarafı Asgari Ücrete %41 artış istedi, 12 Bin TL istedi...03 Ocak 2023 Salı 10:06
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı... 11500 TL net artış olması bekleniyor...03 Ocak 2023 Salı 10:02
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı03 Ocak 2023 Salı 10:01
  • Lefkoşa ve Girne bölgesi elektrik kesintisi!03 Ocak 2023 Salı 09:58
  • Uzun Süreli Elektrik Kesintisi!03 Ocak 2023 Salı 09:41
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün toplanıyor03 Ocak 2023 Salı 08:00
  • Tatar: Dile Getirdikleri Maraş Formülü Aslında Maraş’ın Bizim İçin Kaybı Demektir02 Ocak 2023 Pazartesi 21:18
  • Başbakanlık bütçesi oy çokluğuyla onaylandı02 Ocak 2023 Pazartesi 21:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti