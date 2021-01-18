Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor

Çalışma Bakanlığı, Asgari Ücret Komisyonu’nu yarın saat 14.00’te toplantıya çağırdı.
Çalışma Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre uzun süredir toplanmayan komisyon yarın yeni Asgari Ücret için masada olacak.
Çalışma Bakanlığı, Asgari Ücret Komisyonu’nu yarın saat 14.00’te toplantıya çağırdı.
Çalışma Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre uzun süredir toplanmayan komisyon yarın yeni Asgari Ücret için masada olacak.
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