Asgari ücret ne kadar olacak? İşçi resti çekti! O miktarın altında olmaz!

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yüzde 56 olarak belirlenen Hayat Pahalılığı oranının altında bir asgari ücret zammının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Serdaroğlu, İstatistik Kurumu’nun açıklamış olduğu 2022 yılının ilk altı aylık dönemindeki yüzde 56 Hayat Pahalılığı (HP) oranının tam da gerçeği yansıtmadığını belirterek, “İstatistik Kurumu’nun daha bağımsız bir kurum olması lazım” dedi.

Asgari ücreti belirlemek için masa toplandığında HP oranın altında bir artışla görüşmelere başlanmaması gerektiğini vurgulayarak, “ Bunun altında bir ücret sosyal devlet anlayışına uymaz” diye konuştu.