Asgari ücret ne kadar oluyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün toplanarak 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemeye çalışacak.

Daha önce yapılan toplantılarda belirtilen "3. toplantıdaAsgari Ücreti belirmeleyi hedefliyoruz" ifadelerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da dünm yaptığı açıklama ile destek vermişti.

Bakan Sucuoğlu "Yeni asgari ücret konusunda gerekli çalışmalar tamamlandı. Bizim de başından beri planımız 3. toplantıda yeni rakamı belirlemekti. İnşallah yeni asgari ücret rakamlarını 3. toplantıda duyuracağız." demişti.

KKTC’de asgari ücret brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak uygulanıyor...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 15.30'da toplanmasıo bekleniyor.