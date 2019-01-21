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Asgari Ücret ne olacak?

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2019 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün ikinci kez toplanacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alacak toplantı saat 09.30’da başlayacak
Asgari Ücret ne olacak?

Komisyonun 17 Ocak’ta yapılması planlanan ikinci toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in rahatsızlığı nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Bakan Çeler ertelemenin ardından yaptığı açıklamada kimsenin endişe duymamasını komisyonun ivedilikle toplancağını ifade etmişti.

Çeler, “Asgari ücretle geçinen çalışanların yaşadığı sıkıntıları yakından bilen biri olarak, 2019 yılının ilk asgari ücretinin süratle belirlenmesi için elimden geleni yapacağım” vurgusu yapmıştı.

Ülkemizde asgari ücret halen brüt 2 bin 620, net 2 bin 279 TL olarak ödeniyor.

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