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Asgari Ücret ne olacak?

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Asgari Ücret ne olacak?
Asgari Ücret ne olacak?

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandı.

Toplantı öncesinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, masada uzlaşı sağlanamadığı için pazartesini işaret etti, işçi tarafını temsilen Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise bu duruma tepki gösterdi.

Toplantının sona ermesinin ardından Serdaroğlu bir basın açıklaması yaparak,  “HÜR-İŞ bugün için evet dedi ama pazartesi yüzde 23’e evet deyip demeyeceğimizi kendi aramızda konuşacağız.” dedi.

Toplantı esnasında yüzde 23’e evet dediklerini ifade eden Serdaroğlu, toplantının pazartesiye kaldığını ve bugün anlaşma sağlanamadığını belirtti.

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