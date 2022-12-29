Asgari Ücret ne oldu?

Asgari ücret Saptama Komisyonu’nun ikinci toplantısında da karar çıkmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, 11 bin 500 TL net asgari ücreti önerdikleri söyledi.

İşçi tarafının kendi içinde bu teklifi değerlendireceğini kaydeden Taçoy, 3 Ocak 2023 tarihinde komisyonun tekrardan toplanıp yeni asgari ücreti belirleyeceğini belirtti.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ikinci toplantısı sona erdi. Toplantıda yeni asgari ücret belirlenemezken, bir sonraki toplantının 3 Ocak 2022 tarihinde sabah saat 08.30’da yapılacağı açıklandı.

TAÇOY: 11 BİN 500 NET ASGARİ ÜCRETİ ÖNERDİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 11 bin TL net asgari ücret ile masayı açtıklarını ve 11 bin 500 TL’ye kadar çıktıklarını belirtti.

İşçi tarafının teklifi değerlendireceğini ifade eden Taçoy, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 3 Ocak 2022 tarihinde sabah saat 08.30’da yeni asgari ücreti belirlemek için üçüncü kez toplanacağını kaydetti.

Taçoy, önümüzdeki Salı günü bu işi noktalayacaklarını belirterek, İşveren tarafının da masada olacağı bir toplantıyla daha sağlıklı bir karar üreteceğiz” dedi.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, işveren tarafının olmamasından dolayı sadece bakanlık yetkilileriyle görüştüklerini söyledi.

SERDAROĞLU: 11 BİN 500 TL NET ASGARİ ÜCRETİ DEĞERLENDİRECEĞİZ

Bakan Taçoy tarafından kendilerine önerilen net 11 bin 500 TL net asgari ücreti federasyon olarak bir sonraki toplantıya kadar değerlendireceklerini dile getiren Serdaroğlu, “Gönül arzu ederdi ki yılbaşından önce yeni asgari ücret belirlensin ama maalesef olmadı” ifadelerini kullandı.

Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretlinin kayıplarını da hesaba katarak önerilen rakamı değerlendireceklerini de sözlerine ekledi.