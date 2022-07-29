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Asgari Ücret Resmi Gazete’de ilan edildi

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Bakanlar Kurulu, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanacak Asgari Ücreti, dünkü Resmi Gazete’de ilan etti.
Asgari Ücret Resmi Gazete’de ilan edildi

Buna göre, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 7 Temmuz’da yaptığı toplantıda aldığı ve yapılan itirazlar neticesinde 27 Temmuz’da yeniden değerlendirilerek, karara bağlanan asgari ücret, 1 Temmuz’dan itibaren brüt aylık 9 bin 885 TL; haftalık 2 bin 281.15 TL; günlük 456.23 TL ve saatlik 57.02 TL olarak uygulanacak.

Asgari ücrete yapılan itirazların değerlendirilmesi için yapılan toplantıda itirazların reddedilmesi üzerine işçi tarafı masayı terk etmiş ve asgari ücret devlet ve işveren taraflarının oyları ile kabul edilmişti.

En son Ocak 2022’de belirlenen asgari ücret saatlik 40.38 TL; günlük 323.07 TL, haftalık 1615.38 TL, aylık brüt 7 bin olarak uygulanıyordu.

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