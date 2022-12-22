  • BIST 5.460,43
  • Altın 1089.279
  • Dolar 18.6672
  • Euro 19.8657
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün toplanıyor

» »
Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu asgari ücreti belirlemek üzere bugün toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yer alacak toplantı saat 14.00‘te başlayacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu en son 27 Temmuz’da toplanıp asgari ücrete yapılan itirazları değerlendirerek reddetmiş ve 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti brüt 9 bin 885,  net 8 bin 600 TL olarak belirlemişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar'dan sert mesaj21 Aralık 2022 Çarşamba 18:17
  • 154 Vaka!21 Aralık 2022 Çarşamba 17:54
  • İşte BRT'nin yayından kaldırdığı olaylı o video21 Aralık 2022 Çarşamba 16:59
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan Maria Skoullou açıklaması21 Aralık 2022 Çarşamba 16:54
  • Hademeler Cumhurbaşkanlığı'na Yürüdü21 Aralık 2022 Çarşamba 16:14
  • “Zeus-1” hedefinde 2-3 Tfc’lik doğal gaz yatağı bulundu21 Aralık 2022 Çarşamba 15:14
  • Şehit Ailelerinden Cumhurbaşkanı, Başbakan ve siyasetçilere "Hakkımızı Helal Etmiyoruz" (VİDEO)21 Aralık 2022 Çarşamba 13:05
  • Maypa vefat etti!21 Aralık 2022 Çarşamba 12:56
  • Üstel: 21 Aralık 1963 Kıbrıs Türkü İçin Unutulması İmkansız Bir Gerçektir21 Aralık 2022 Çarşamba 11:32
  • 13. Maaş nedir? Neden verilir?21 Aralık 2022 Çarşamba 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti