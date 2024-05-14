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Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün yeniden toplanıyor

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün saat 14.00’de toplanacak.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün yeniden toplanıyor

Binlerce çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı bugün yapılacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleri, bugün saat 14.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelecek.

15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugünkü toplantısında, tarafların somut beklentilerini rakamlar eşliğinde dile getirmesi beklenirken, yılın ikinci asgari ücretinin aynı gün netleşmesi hedefleniyor

Ülkede asgari ücret, 1 Ocak 2024 tarihinden beri brüt 27 bin 587 TL, net 24 bin TL olarak uygulanıyor.

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