Asgari Ücret Saptama Komisyonu itirazları değerlendirecek..Hür-İş toplantı öncesi eylem yapacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücrete yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplanıyor.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda bugün saat 11.00’de yapılacak.

Bu arada, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve federasyonu bağlı sendika temsilcileri asgari ücret toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde destek eylemi yapacağını duyurdu.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Hayat pahalılığı oranındaki zamla asgari ücret net 9 bin 540 TL olmalıydı. Bu oranları Hür-İş değil, Başbakanlığa bağlı istatistik kurumu belirliyor. Açlık sınırı ortadadır. Hükümet edenleri ve işverenleri asgari vicdana davet ediyoruz.” dedi.