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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, sendikaların itirazlarını değerlendirmek için yarın toplanıyor

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, sendikaların itirazlarını değerlendirmek için yarın toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, sendikaların itirazlarını değerlendirmek için yarın toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, sendikaların itirazlarını değerlendirmek üzere yarın saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre toplantı basına kapalı olacak; toplantının sonucu yazılı açıklama ile duyurulacak.

Komisyon, 17 Ocak'taki toplantısında yılın ilk asgari ücretini brüt 43 bin 469 TL, net 37 bin 818 TL olarak belirlemişti. Ancak, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen),  Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KIEF), asgari ücretin hayat pahalılığı oranının altında kaldığı gerekçesiyle itiraz etmişti.

Bakanlar Kurulu, yapılan itirazları dikkate alarak asgari ücretin yeniden değerlendirilmesi için konuyu Komisyon’a iade etmişti.

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