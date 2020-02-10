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Asgari Ücret Saptama Komisyonu Toplandı

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu Toplandı
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Toplandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu,  2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün dördüncü toplantısını yapıyor. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki toplantı saat 10.30 sıralarında başladı. 
Toplantının başında konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erçin Tekakpınar, komisyonun 2020’nin ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün dördüncü kez bir araya geldiğini belirtti. 

Ellerinde çeşitli rakamlar bulunduğunu ve bu rakamlar üzerinden taraflarla müzakere ederek bugün bir sonuca ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Tekakpınar, toplantı sonunda konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerini kaydetti.

Toplantıda işçi ve işveren tarafları hazır bulundu.  
Komisyon daha önce gerçekleştirdiği üç toplantıda bir sonuca varamamış, önerileri yeniden değerlendirmek üzere tekrardan toplanma kararı almıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, herkesin kabul edebileceği bir noktaya gelmeyi istediklerini belirtmiş, her iki tarafın da onayını alma arzusunda olduklarını kaydetmişti.
Asgari ücret şu an 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak uygulanıyor.

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