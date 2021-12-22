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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı...
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla; 2021 yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek amacıyla, 10.45’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda toplandı. Açılış konuşmalarının ardından görüşmelere geçildi. 


KKTC’de asgari ücret, 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren brüt saatlik: 28.67 TL; günlük: 229,38 TL; haftalık:  bin 146,92 TL; Aylık: 4 bin 970 TL olarak belirlenmişti. Şu anda yıllık net asgari ücret 4 bin 324 TL olarak uygulanıyor.

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