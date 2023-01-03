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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, bugün saat 08.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın toplantı salonunda toplandı.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, bugün saat 08.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın toplantı salonunda toplandı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için üçüncü kez bugün toplandı.

 

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