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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı... İşte ilk açıklamalar....

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, sabah saatlerinde Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu başkanlığında toplandı.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı... İşte ilk açıklamalar....

Gündem Kıbrıs- PELİN YÜKSELAY

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı. 

Toplantı açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ayakları yere basan veriler üzerinde yeni asgari ücretin belirlenmesi için uğraş vereceklerini belirterek, 'işçi işverensiz, işveren de işçisiz olamaz' dedi.
Toplantıyı oy birliği ile alınan bir kararla tamamlamak istediklerini belirten Gardiyanoğlu, hayat pahalılığı verilerinin ortaya konmasıyla, halkın daha yaşayabilir bir ücrete kavuşturulmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Serdaroğlu: Yoksulluk sınırı 45 bin 165 TL'dir
İşçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu da 2023'ün üçüncü asgari ücretini belirlemek için toplandıklarına vurgu yaparak, toplantı çağrısını gerçekleri görmek ve göstermek için yaptıklarını anlattı. 

Aylardır zamlar olduğuna dikkat çeken Serdaroğlu, 'bu zamlar olurken işletmelerin geliri artmadı mı?' diye sordu. 

İşveren tarafının zamlara ses çıkarmadığına değinen Serdaroğlu, şöyle devam etti:

"Asgari ücretli eziliyor. Toplantı çağrısı yaptık, işverenler hemen 'batıyoruz' açıklamaları yapmaya başladı. Artık sistemimizi tamamen oturtmamız lazım. Çok büyük bir tehditle karşı karşıyayız. İşçi yok, kalite düştü. Bunun yanında bir de açlık sınırı var. Bu açlık sınırı sadece gıdayı içeriyor. Bunun içinde elektrik, barınma vs. yok. Açlık sınırı 18 bin TL idi geçtiğimiz ay. Biz İstatistik Kurumu'ndan yoksulluk sınırını istiyoruz. Bunu bilmek istiyoruz. Bizim çalışmalarımız sonucu çıkan yoksulluk sınırı 45 bin 165 TL'dir. Elektrik, su, kira, akaryakıt, ilaç giderleri, sosyal aktiviteler ve vergi ödemeleri var bunun içinde."

"Önümüzde yüzde 48.50 hayat pahalılığı var"
Yapılan zamlara asgari ücretlilerin de cevap verebilmesini dilediklerini belirten Serdaroğlu, Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı yüzde 48.50'lik hayat pahalılığının ortada olduğunu bu oranla masada olduklarını kaydetti.

Metin Arhun: Asgari ücretin gündemde olmasından hoşlanmıyoruz
İşveren temsilcisi Metin Arhun da, asgari ücretin çok fazla gündemde tutulmasından hoşlanmadıklarını belirterek, bunun ülkeye zarar verdiğini vurguladı. Maliye Bakanının yüzde 48.50 açıklamasını da 'afaki' bulduklarını belirten Arhun, bunun üzerine tüm işletmelerin sıkıya girdiğini kaydetti. Şu an tüm işletmelerin asgari ücrete yüzde 50 zam gelecekmiş gibi hareket ettiklerini belirten Arhun, pahalılığının sebebinin bu olduğunu söyledi.

"Asgari ücret 4 kişilik bir ailenin geçim rakamı değildir"
 

Arhun, şöyle devam etti: 
Asgari ücret 4 kişilik bir ailenin geçim rakamı değildir. Yasamıza göre bakılacak olanlardan biri hayat pahalılığı, bir diğeri döviz kurları diğeri de gıda kalıpları. Biz yıllardır bu gıda kalıplarına bakmadık. Gelmiyor çünkü önümüze. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı deniyor... Bakın unutmayın biz asgari ücreti ödüyoruz. En düşüğü belirliyoruz. Herkes müsterih olsun, kayıpların ortadan kaldırılmasını en çok biz istiyoruz. En iyi şekilde asgari ücret verilecektir"

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