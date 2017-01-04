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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonun yarın toplanacağını açıkladı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafınca gerçekleştirilen açıklamada, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun 5 Ocak 2017 Perşembe günü, saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda (Eski Hizmet Binası) toplanacak.

KKTC'de Asgari ücret 1 Temmuz 2016’dan itibaren 1834 TL olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise Başbakan Hüseyin Özgürgün katıldığı özel bir TV programında, yeniden belirlenecek olan asgari ücretin, 2 bin TL'nin üzerinde olacağını açıklanmıştı. 

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