Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021 yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek amacıyla, bugün (22 Aralık 2021) saat 10.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda bir araya gelecek.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla; 2021 yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek amacıyla, bugün (22 Aralık 2021) saat 10.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda bir araya gelecek.

KKTC’de asgari ücret , 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren brüt Saatlik: 28.67 TL, Günlük: 229.38 TL, Haftalık: 1146.92 TL, Aylık: 4,970.00 TL, net 4 ,324 324 TL olarak belirlenmişti.

Kamu-Sen ve KTAMS "buradayız" diyor

Öte yandan bugün gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde saat 09:30’da KAMUSEN ve KTAMS basın açıklaması yapacak