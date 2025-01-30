  • BIST 10095.82
  • Altın 3182.865
  • Dolar 35.7877
  • Euro 37.3622
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKABM: Gazze için gereken yardım amaçlı üretilmiş çadır dünyada yok

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

» »
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, sendikaların itirazlarını değerlendirmek için saat 10.00’da toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, sendikaların itirazlarını değerlendirmek için saat 10.00’da toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, sendikaların itirazlarını değerlendirmek üzere saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre toplantı basına kapalı olacak; toplantının sonucu yazılı açıklama ile duyurulacak.

Komisyon, 17 Ocak’taki toplantısında yılın ilk asgari ücretini brüt 43 bin 469 TL, net 37 bin 818 TL olarak belirlemişti. Ancak, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen),  Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KIEF), asgari ücretin hayat pahalılığı oranının altında kaldığı gerekçesiyle itiraz etmişti.

Bakanlar Kurulu, yapılan itirazları dikkate alarak asgari ücretin yeniden değerlendirilmesi için konuyu Komisyon’a iade etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Girne-Lefkoşa Anayolu’nda Araç Yangını! Motor Bölümünde Maddi Zarar Meydana Geldi29 Ocak 2025 Çarşamba 15:58
  • Alagadi’de balık avlanması yasak olan bölgede balık avlayan 3 kişiye yasal işlem29 Ocak 2025 Çarşamba 15:47
  • Haspolat’ta Yüksekten Düşerek Ağır Yaralanan Genç Hastaneye Kaldırıldı29 Ocak 2025 Çarşamba 15:37
  • Lapta ve Serdarlı’da İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Yaralı, 1 Alkollü Sürücü29 Ocak 2025 Çarşamba 15:08
  • Girne’de Motosikletli Kapkaç! 55 Yaşındaki Kadının Çantası Çalındı29 Ocak 2025 Çarşamba 14:56
  • Tatar'dan gençlere: Ülkenize geri dönün29 Ocak 2025 Çarşamba 14:19
  • Bir gecede 8 kaçak tutuklandı!29 Ocak 2025 Çarşamba 14:08
  • Meclis Başkanı Öztürkler, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ı kabul etti29 Ocak 2025 Çarşamba 13:51
  • Hırsızlıktan yakalandı... "Suçumu kabul ediyorum, ıslah olmak istiyorum"29 Ocak 2025 Çarşamba 13:42
  • Kaçaklar mahkemede... Bin 112 gün olan da var, 486 gün olan da...29 Ocak 2025 Çarşamba 13:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti