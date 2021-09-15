Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantıya ara verdi. Taraflar, saat 16.00’da yeniden toplanacak.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün yeniden toplandı.
Saat 13:00 itibariyle toplantıya ara verildiği bildirildi. Taraflar, saat 16.00’da yeniden toplanacak.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı toplantı öncesi yaptığı açıklamada prim desteklerinin Bakanlar Kurulu onayından geçtiğini ifade etmişti.
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