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Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanacak

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yarın saat 08.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın toplantı salonunda toplanacak.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için üçüncü kez yarın toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın toplantı salonunda yapılacak olan toplantı, sabah saat 08.30’da başlayacak.

NE OLMUŞTU?

İşveren tarafının katılmadığı ikinci toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, işçi tarafına 11 bin 500 TL net asgari ücreti önerdiklerini söylemişti.

İşçi tarafını temsilen masada bulunan Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, Bakan Taçoy’un net 11 bin 500 TL teklifini Hür-İş’in yetkili organlarında görüşeceklerini ve 3 Ocak Salı günü masada olacaklarını belirtmişti.

Hasan Taçoy, 30 Aralık 2022 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada ise, asgari ücretin en fazla net 11 bin 550 olmasının mümkün olacağını bildirmişti.

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