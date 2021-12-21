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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yarın toplanıyor

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yarın toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yarın toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla;  2021 yılının  üçüncü  asgari ücretini belirlemek amacıyla,    yarın (22 Aralık 2021)  saat 10.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  Toplantı Salonu’nda bir araya gelecek.

KKTC’de  asgari ücret ,  1 Eylül 2021 tarihinden itibaren brüt Saatlik: 28.67 TL, Günlük: 229.38 TL, Haftalık: 1146.92 TL, Aylık: 4,970.00 TL, net 4 ,324 324 TL olarak belirlenmişti.

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