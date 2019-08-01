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Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın yine toplanıyor

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere üçüncü toplantısını yarın yapıyor.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın yine toplanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda saat 10.30’da başlayacak toplantıda, karar alınması bekleniyor.

Komisyon ilk toplantısını 17 Temmuz’da, ikinci toplantısını da 26 Temmuz’da yapmıştı. İkinci toplantının ardından bakanlıktan yapılan açıklamada, komisyonun 2 Ağustos’taki toplantıya kadar, ortaya konan rakamları değerlendireceği ve 2019 yılının ikinci asgari ücretini saptayacağı kaydedilmişti.

KKTC’de 1 Şubat’tan beri asgari ücret aylık brüt 3 bin 150 TL olarak uygulanıyor.

Yeni belirlenecek rakamın, 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olması bekleniyor.

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