Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeniden toplanacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Süleyman Göktaş, işçi ve işveren kesiminin önerilerinin değerlendirilmesinin ardından komisyonun yeniden toplanacağını bildirdi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Süleyman Göktaş, işçi ve işveren kesiminin önerilerinin değerlendirilmesinin ardından komisyonun yeniden toplanacağını bildirdi.

Komisyon toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Göktaş, en kısa sürede yeniden toplanılacağını kaydetti.

Asgari Ücretler Yasası uyarınca 5 işçi, 5 işveren ve 5 de devlet olmak üzere toplam 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2017’nin ilk asgari ücretinin belirlemek için bu sabah toplanmış, ancak herhangi bir karar üretememişti.